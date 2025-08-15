«Радость и гордость»: отец Цоя рассказал о гениальном музыканте

Отец Виктора Цоя Роберт заявил, что бешеная популярность сына наполняет его радостью и гордостью, но ему не до конца понятен этот феномен, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«И меня до сих пор удивляет, почему по прошествии стольких лет популярность Виктора не спадает. Почему до сих пор на его могиле и вообще на кладбище столько народу бывает? Просто уму непостижимо! Мне это по‑прежнему непонятно. Ведь популярных певцов, повторюсь, в нашей стране было довольно много. А вот такой популярности, как у Виктора Цоя, ни у кого почему‑то нет», — сказал Роберт.

По его словам, он помнит сына очень самостоятельным: большее влияние, чем семья, на личность и творчество рок-певца оказали окружающая среда и знакомые молодые люди.

Виктор Цой погиб в авиакатастрофе ровно 35 лет назад — 15 августа 1990 года. По официальной версии, он заснул за рулем, машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом.