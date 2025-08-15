«Радость и гордость»: отец Цоя рассказал о гениальном музыканте
Отец Виктора Цоя Роберт заявил, что бешеная популярность сына наполняет его радостью и гордостью, но ему не до конца понятен этот феномен, сообщает газета «Петербургский дневник».
«И меня до сих пор удивляет, почему по прошествии стольких лет популярность Виктора не спадает. Почему до сих пор на его могиле и вообще на кладбище столько народу бывает? Просто уму непостижимо! Мне это по‑прежнему непонятно. Ведь популярных певцов, повторюсь, в нашей стране было довольно много. А вот такой популярности, как у Виктора Цоя, ни у кого почему‑то нет», — сказал Роберт.
По его словам, он помнит сына очень самостоятельным: большее влияние, чем семья, на личность и творчество рок-певца оказали окружающая среда и знакомые молодые люди.
Виктор Цой погиб в авиакатастрофе ровно 35 лет назад — 15 августа 1990 года. По официальной версии, он заснул за рулем, машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом.