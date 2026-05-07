Радиоведущие в 2000-х зарабатывали до 190 тыс руб

В России 7 мая отмечают День радио. В 1990–2000-х радиоведущие становились суперзвездами и получали до 190 тысяч рублей в месяц, сообщает «Вечерняя Москва» .

Пик популярности радио пришелся на 1990-е и 2000-е годы, когда станции стали коммерческими, а аудитория массово слушала эфир дома, на работе и в дороге. Именно тогда ведущие получили широкую известность и высокие гонорары.

В начале нулевых новички зарабатывали 12–15 тысяч рублей в месяц. Опытные сотрудники получали 70–85 тысяч, а звезды — от 190 тысяч. По словам самих ведущих, доходы позволяли жить без ограничений. Сегодня номинальные зарплаты сопоставимы, но их покупательная способность изменилась.

Среди культовых фигур — дуэт Геннадия Бачинского и Сергея Стиллавина. С 1995 по 2008 год они работали на «Модерне», «Русском радио» и «Маяке». После гибели Бачинского Стиллавин продолжил карьеру на «Маяке».

Антон Комолов начал работать на «Максимуме» в 18 лет, позже сотрудничал с «Европой Плюс», «Маяком» и MTV. Алла Довлатова пришла в эфир под псевдонимом, скрывая работу от руководства ЛГУ, и позже совмещала радио и телевидение. Макс Орлов, по образованию акушер-гинеколог, пришел на радио после работы в роддоме. Ксения Стриж строила карьеру на «Европе Плюс», «Авторадио» и «Радио Шансон».

«Радио было, есть и будет. Другой вопрос, в какой форме. Мы уже видим, как часть эфиров перешла в соцсети. Некоторые шоу дублируются и на радио, и в интернете. Безусловно, станции теряют молодую аудиторию, но старшее поколение все еще остается. Вполне вероятно, что нас еще ждут некоторые трансформации в сфере радио», — рассказала маркетолог, директор пиар-агентства Елена Фоменко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.