Радиоприемник и золотой ключ появились в музее «Культурный слой» Подмосковья

На базе КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске работают филиалы музея «Культурный слой», который дает вторую жизнь выброшенным вещам. Все экспонаты в нем найдены благодаря внимательности работников и грамотной системе обработки находок на сортировочной ленте, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Недавно был найден знаменитый «трехпрограммник» — радиоприемник, который был популярен в домах 30 лет назад. Этот экспонат отличался от других отечественных моделей наличием ЖК-дисплея для отображения времени и секундомера.

Также на сортировке была обнаружена ключница «Золотой ключик на удачу», которая уже стала частью экспозиции музея.

Музей «Культурный слой» гордится своей коллекцией, которая уже насчитывает более 1 тыс. уникальных находок. Каждый предмет в музее не только вызывает ностальгию, но и является своеобразным памятником ушедших времен.

Музеи находятся на территориях КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.