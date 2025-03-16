Работы мытищинского художника Александра Волкова представлены в Совете Федерации

Выставка заслуженного художника РФ Александра Волкова «Земля Благословенная» открылась на Большой Дмитровке, 26. В экспозиции представлено сорок пять картин, созданных под впечатлением от поездок по городам России — от ближайшего Подмосковья до Дальнего Востока. Это лучшие живописные и графические произведения мастера, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Открывая выставку, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева отметила, что в работах живописца чувствуется безграничная любовь к Родине, ее заповедным уголкам. Сам художник говорит, что ему важно передать прежде всего свои эмоции и впечатления, захватившие его во время работы над полотнами. Выступая на вернисаже в Совете Федерации, Волков подчеркнул, что наша страна очень богата и красива, и россиянам есть что ценить, защищать и сохранять.

Александр Волков — член- корреспондент Российской академии художеств, доцент Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, член Творческого союза художников России, союза художников Подмосковья и Мытищинской Ассоциации художников, живет в Мытищах. Продолжает традиции русской реалистической школы живописи. Талант мастера многогранен. Он владеет многими видами изобразительного искусства: классической акварелью, масляной живописью. Участвовал в росписи центрального иконостаса Храма Христа Спасителя в Москве. Является участником международных, межреспубликанских, региональных и московских выставок. Произведения мастера находятся в музеях России, Московской области, Москвы, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

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