Работники культуры Лобни выступили на «КультПрофКвесте» в Красногорске

Тематический квест приурочили ко Дню работника культуры. Он объединил команды из разных муниципалитетов Подмосковья. В сборные вошли руководители органов управления культуры, директора и сотрудники культурно-досуговых учреждений региона.

Участники прошли восемь тематических станций с профессиональными заданиями. Программа позволила погрузиться в специфику работы домов культуры Московской области. Среди направлений были нормативно-правовое, цифровизационное, хореографическое и этнографическое.

Команда из Лобни ответила на 70 вопросов и успешно справилась со всеми этапами. В завершение состоялась торжественная церемония награждения работников культуры и команд-победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти модернизируют дома культуры, делая их современными и доступными для жителей всех возрастов. В регионе реализуют проект «Умный ДК», который предусматривает трансформацию 50 учреждений, внедрение новых технологий, онлайн-сервисов и камер с искусственным интеллектом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.