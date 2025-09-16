Путин в юбилей Петросяна пожелал артисту творческого долголетия

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР, худрука Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. Глава государства сказал много теплых слов в адрес юмориста, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что Петросяна знают любители эстрады по всему миру. Президент отметил, что артист обладает мастерством и талантом импровизатора, имеет неподражаемое обаяние и юмор, а также он безгранично предан выбранной профессии.

«Желаю Вам здоровья, вдохновения и творческого долголетия», — говорится в телеграмме президента России.

16 сентября Петросян отмечает юбилей. Прославленный юморист родился в Баку в 1945 году в семье педагога и домохозяйки. Сначала он работал конферансье, но всегда мечтал стать артистом, поэтому поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. С тех пор уже на протяжении 65 лет Петросян радует зрителей своими выступлениями на сцене.