Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов РФ
Фото - © Владимир Федоренко/РИА Новости
Президент России Владимир Путин присвоил актерам Владимиру Вдовиченкову и Екатерине Гусевой звания народных артистов Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован 30 марта, сообщает газета «Известия».
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания <…> „Народный артист Российской Федерации“ <…> Вдовиченкову Владимиру Владимировичу», — говорится в тексте указа.
Тем же документом звание народной артистки России присвоено актрисе театра и кино Екатерине Гусевой.
Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» присваивается за большие заслуги в области театрального, музыкального, кинематографического и хореографического искусства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.