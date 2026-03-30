Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов РФ

Президент России Владимир Путин присвоил актерам Владимиру Вдовиченкову и Екатерине Гусевой звания народных артистов Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован 30 марта, сообщает газета «Известия» .

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания <…> „Народный артист Российской Федерации“ <…> Вдовиченкову Владимиру Владимировичу», — говорится в тексте указа.

Тем же документом звание народной артистки России присвоено актрисе театра и кино Екатерине Гусевой.

Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» присваивается за большие заслуги в области театрального, музыкального, кинематографического и хореографического искусства.

