Пушкино отпраздновало свое 100-летие

30 августа город наполнился атмосферой праздника, а главными местами притяжения стали городской парк культуры и отдыха и набережная реки Серебрянки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение всего жаркого субботнего дня десятки площадок предлагали развлечения для всех. В центральном парке кипели спортивные страсти: здесь состоялись финальные матчи футбольного турнира «Кубок вековой славы» и захватывающие баскетбольные соревнования. Гости могли принять участие в разнообразных конкурсах и мастер-классах, а также насладиться постановками в рамках Пушкинского театрального фестиваля.

Набережная Серебрянки встречала гостей множеством ярких фотозон, которые привлекли внимание горожан. Здесь прозвучала классическая музыка, порадовали своим юмором команды КВН, а любители активного образа жизни смогли испытать себя в функциональном многоборье от кроссфит-зала «Коробка спорта».

Кульминацией вечера стало завораживающее шоу аэростатов «Ночное свечение», эффектное флайбордшоу и зажигательные танцы под музыку звёзд округа Пушкинский.

Особым сюрпризом для всех присутствующих стал огромный юбилейный пирог, приготовленный компанией «Каравай-СВ» в честь столетнего юбилея города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.