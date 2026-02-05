Пуловер с нашивкой: сколько стоит наряд Бузовой, в котором она посетила Уфу

Бузова приехала в Уфу в белом пуловере с розовой нашивкой за 4 тыс рублей

Накануне Уфу посетила известная певица и телеведущая Ольга Бузова. Артистка выступила в спектакле «Мужчина нарасхват» (16+), который проходил на сцене ГКЗ «Башкортостан». Помимо этого, она поделилась с представителями прессы впечатлениями о съемках в комедии «Равиоли Оли» (16+), где ей досталась главная роль. Также журналисты узнали, сколько стоит наряд звезды, который она выбрала для встречи со СМИ, сообщает mkset.ru .

Образ Ольги Бузовой отличался лаконичностью. На ней был белый пуловер с розовой нашивкой, на которой красовалась надпись Heart Chanyoou Loves. Вероятно, этим элементом гардероба знаменитость хотела подчеркнуть, что фильм, в котором она снялась, посвящен теме любви.

Подобный предмет одежды можно найти на маркетплейсах по цене от 500 до 4 000 рублей в зависимости от предложения. Данный пуловер также доступен в черном цвете.

На его задней части тоже присутствуют нашивки, на которых повторяются те же 3 слова: Chanyoou, Loves, Heart, но в другом порядке. Кроме того, там изображены звуки сердцебиения. Судя по фотографиям со спины, на Бузовой действительно такая модель.

Существуют также похожие пуловеры с менее крупными нашивками.

Что касается нижней части наряда, журналистам удалось найти несколько похожих моделей широких джинсов, цена которых варьируется от 15 до 19,2 тыс. рублей.

Большая часть обуви Бузовой была скрыта под широкими штанинами. Однако в интернете можно найти похожие угги с оранжевой резиновой подошвой. Подносок ботинка имеет характерный узор. Они изготовлены из коричневой замши и стоят около 2 тыс. рублей.

Во время общения с журналистами звезда призналась в любви к Уфе. Тем не менее в комментариях жители города чаще вспоминали ее образ на концерте, посвященном Дню защиты детей, который проходил в 2024 году в столице Башкирии. Новый наряд звезды не вызвал у них особого восторга.

«Так любит, что в трусах выступает на детском концерте», — написал один из пользователей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.