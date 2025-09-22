Психолог прокомментировала «смену пола» Волан-де-Морту в новом «Гарри Поттере»

Психолог Ирина Коржаева высказала свое мнение относительно появившихся слухов о возможной трансформации Волан-де-Морта в женского персонажа в новой версии «Гарри Поттера», сообщает Life.ru .

Специалист отметила, что практика приглашения актрис на мужские роли в кино и театре не является новым приемом и нередко оправдана с художественной точки зрения. Однако важно различать ситуации, когда актриса воплощает мужской образ, сохраняя ключевые черты персонажа, и случаи, когда происходит изменение пола героя.

Коржаева подчеркнула, что подобная трансформация может оказать значительное влияние на развитие сюжета, учитывая, что мотивация и поступки персонажей «поттерианы» во многом определяются их гендерной принадлежностью.

«Психология и внутренние конфликты у мальчиков и девочек часто проявляются разными способами, и это формирует различия в их поступках во взрослом возрасте», — отметила эксперт.

С точки зрения творческого потенциала привлечение женщин к исполнению мужских ролей может стать прекрасной возможностью для демонстрации новых граней актерского мастерства. Это также может оказаться полезным для молодой аудитории, показывая им необходимость переосмысления устоявшихся стереотипов.

В качестве примера Коржаева привела гениальное исполнение роли Бабы Яги Георгием Милляром в советском театре. Тем не менее, если обновление образов осуществляется исключительно в целях соответствия идеям гендерного разнообразия, игнорируя при этом логику повествования и реалистичность психологических портретов, это может привести к нежелательным результатам, заключила специалист.

