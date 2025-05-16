Психолог ответила, почему Виталий Гогунский мог стать абьюзером

Виталий Гогунский, известный актер из сериала «Универ», недавно стал центром всеобщего внимания из-за своих высказываний о женском предназначении и рассказе об отношениях с бывшей женой, которая заявляла об абьюзе. Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, почему некоторые известные мужчины становятся так категоричны к своим женщинам, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметила эксперт, причин, по которым мужья могут многое себе позволять, много, и они различны. В большинстве проблема идет из детства. По мнению специалиста, будущий абьюзер, вероятнее всего, подвергался насильственным действиям или терпел оскорбления со стороны сверстников.

«Если мальчик рос с очень абьюзивным отцом, который держал в страхе всю семью, то вполне возможно, что он перенял качества родителя и теперь ретранслирует данное поведение, считая это нормой», — добавила Наумова.

Также психолог предупредила, что длительное совместное проживание с абьюзером опасно партнера. У человека могут возникнуть проблемы с самооценкой и развиться нервные, психические расстройства.