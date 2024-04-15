Психолог Лохматова: дошкольнику будут интересны картинные галереи

15 апреля отмечается Международный день культуры. Он был учрежден в честь принятия в этот день в 1935 году международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», известный как Пакт Рериха. Идея организованной охраны культурных ценностей принадлежит художнику и деятелю русской и мировой культуры Николаю Рериху. Он считал культуру главной движущей силой для совершенствования общества.

«Планируя посещение Третьяковской галереи или Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, начните с работ, выполненных в жанре реализма или с картин, написанных в неорусском стиле и связанных с фольклором, сказками и символизмом», — сказала Лохматова.

Она добавила, что такие картины ближе и понятнее дошкольнику. Можно привести малыша в зал Виктора Васнецова, где представлены «Богатыри», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером волке». По словам специалиста, следует поинтересоваться у ребенка, такими ли он представлял героев знакомых сказок, какими их изобразил художник. Если у малыша сложился другой образ, то попросите описать героев.

«Обсуждайте с ним работы, но не загружайте лишними терминами и не навязывайте свое мнение. Детское воображение позволяет ребенку придумывать идеи, о которых взрослый может даже не задумываться. Разглядывая картины, спросите: „Как ты думаешь, кто здесь главный герой?“ или „Что здесь происходит?“. Можно попросить ребенка сочинить сказочную историю увиденного», — отметила психолог.