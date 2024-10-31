Протоиерей рассказал о последствиях празднования Хэллоуина для общества и детей
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Протоиерей Владимир Кашлюк в интервью «Крым 24» высказал мнение, что Хэллоуин не связан с христианскими традициями и в современном российском контексте является недопустимым праздником, сообщает «Крым 24».
«Более того, официально действующая американская церковь сатаны открыто провозгласила Хэллоуин своим праздником, отмечая его регулярным совершением черных месс, что, по сути, сразу определяет демоническое содержание этого позорного современно-развлекательного праздника», — заявил Кашлюк.
Он считает, что празднование таких мероприятий свидетельствует о нравственном кризисе общества, где различие между добром и злом размывается, что может иметь серьезные последствия для детей.
Протоиерей поднял важные вопросы о влиянии таких праздников на психику детей, утверждая, что они могут вызывать страх, депрессию, агрессию и даже суицидальные мысли.
В условиях современного мира, особенно во время военных действий, он считает празднование Хэллоуина крайне неуместным, когда общество должно сосредоточиться на сохранении культурных и нравственных ценностей.