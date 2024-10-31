Протоиерей рассказал о последствиях празднования Хэллоуина для общества и детей

Протоиерей Владимир Кашлюк в интервью «Крым 24» высказал мнение, что Хэллоуин не связан с христианскими традициями и в современном российском контексте является недопустимым праздником, сообщает «Крым 24» .

«Более того, официально действующая американская церковь сатаны открыто провозгласила Хэллоуин своим праздником, отмечая его регулярным совершением черных месс, что, по сути, сразу определяет демоническое содержание этого позорного современно-развлекательного праздника», — заявил Кашлюк.

Он считает, что празднование таких мероприятий свидетельствует о нравственном кризисе общества, где различие между добром и злом размывается, что может иметь серьезные последствия для детей.

Протоиерей поднял важные вопросы о влиянии таких праздников на психику детей, утверждая, что они могут вызывать страх, депрессию, агрессию и даже суицидальные мысли.

В условиях современного мира, особенно во время военных действий, он считает празднование Хэллоуина крайне неуместным, когда общество должно сосредоточиться на сохранении культурных и нравственных ценностей.