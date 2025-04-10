Противоречит здравому смыслу: Бычков намерен жаловаться на «Секрет на миллион»

Артист театра и кино Виктор Бычков выплатит неустойку на более чем 700 тысяч рублей шоу «Секрет на миллион», но не намерен оставлять это дело: он планирует жаловаться на создателей президенту, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2021 году прикованной к инвалидной коляске супруге актера Полине Бычковой-Белинской позвонили с предложением поучаствовать в шоу. Они пообещали выплатить семье 403 тысяч рублей, которые те планировали потратить на лечение Полины. Однако затем женщина не смогла приехать на съемки в Москву и продюсеры «Секрета на миллион» подали на героев шоу в суд.

«Я ждала операцию — мне должны были поставить на место трепанации черепа титановую пластину, однако из-за пандемии коронавируса она постоянно откладывалась. Операция сложная, и я должна была соблюдать строгие рекомендации, поэтому врач категорически запретил мне ехать в Москву», — сказала Полина Бычкова-Белинская.

В апреле, по результатам судебного разбирательства, все кредитные карты Бычкова и его супруги заблокировали, машину арестовали. В итоге он выплатил долг в 715 тысяч рублей только в счет будущих съемок сериала и сейчас намерен обратиться к президенту страны.

По его мнению, ситуация противоречит закону и здравому смыслу.