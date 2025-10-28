Противоречат традиционным ценностям: показ «Маши и медведя» хотят запретить в РФ

Политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой ограничить показ популярного отечественного мультсериала «Маша и Медведь» на российском телевидении и стриминговых сервисах, сообщает «Абзац» .

Общественник заявил, что содержание мультфильма противоречит традиционным семейным ценностям. По мнению Попова, тот факт, что девочка воспитывается без родителей медведем, может сформировать у детей искаженное представление о семейных отношениях.

Он также раскритиковал поведение главной героини, назвав Машу капризной и меркантильной, а еще проблемной. Ее якобы боятся все остальные герои мультика.

Особую озабоченность у политолога вызвал эпизод, где медведица выбирает партнера по материальным признакам, «отдавая предпочтение тому, у которого лапа крепче и букет богаче», и «разбивает сердце хорошему мишке».

Но на этом перечень неоднозначных эпизодов не заканчивается: сцена с принудительным лечением волков, как отметил Попов, может восприниматься как жестокое обращение с животными.

«Этот продукт нельзя показывать детям. В нем россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. <…> Нужно убирать это с ТВ-платформ и стриминга», — подчеркнул политолог.

При этом Попов отметил, что полный запрет мультфильма пока преждевременен. Он призвал к ответственности медийные платформы и предложил рассмотреть вопрос о возрастных ограничениях для показа отдельных серий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.