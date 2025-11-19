Просветительское мероприятие о Нюрнбергском процессе прошло в Красногорске

Просветительское мероприятие, посвященное патриотическому воспитанию молодежи, состоялось 19 ноября в Доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. Участники познакомились с фотовыставкой о Нюрнбергском процессе и посмотрели документальный фильм, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Доме культуры «Подмосковье» для школьников Красногорска организовали документальную фотовыставку «Нюрнбергский процесс. Главный суд XX века». Экскурсию для подростков провела Маргарита Иващенко, заместитель директора музея антифашистов.

Она рассказала о значении Нюрнбергского процесса для мировой истории, его влиянии на развитие международного права и осуждение нацизма.

После экскурсии участники мероприятия посмотрели документальный фильм о судебном процессе над нацистскими преступниками.

Подобные встречи помогают молодежи глубже понять исторические события, формируют гражданскую позицию и способствуют сохранению памяти о подвиге борцов за мир и справедливость. Мероприятие направлено на передачу знаний от поколения к поколению.

