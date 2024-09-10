«Просто расслабься!»: Гэри Олдман стал свидетелем главного провала Воробьева

Актер Даниил Воробьев в интервью журналисту Егору Спесивцеву в рамках нового выпуска «Пленки» рассказал о своей главной неудаче в актерской карьере — проваленных пробах с продюсером Гэри Олдманом, сообщает «Сноб» .

Актера утвердили на роль в иностранном проекте — шпионском мини-сериале для Sky Atlantic. После подписания договора Воробьева попросили принять участие в пробах в Zoom. Режиссер был британского происхождения, и актер оказался в замешательстве, не разобрав почти ничего из его речи. После этого подключился кастинг-директор Мэгги, что усилило волнение актера.

«Я понимаю, что такого дикого зажима давненько не было», — отметил он.

А затем на пробы заглянул и продюсер, которым оказался Гэри Олдман, и сказал Даниилу фразу: «Просто расслабься!». Актер был настолько сильно ошарашен и скован, что никак не мог собраться и полностью провалил пробы.

«Во второй раз Гэри появился, показал типа „класс“, сказал: „Все нормально, не переживай, все в порядке!“, — вспомнил Воробьев, упомянув, что спустя несколько дней ему позвонили и сказали, что в проекте он участвовать не будет.

Актер считает этот случай своим самым большим провалом в актерской карьере и огромной потерей для него, поскольку Даниил считал, что эта роль должна достаться именно ему.

По словам Воробьева, этот материал отличался высоким уровнем интеллектуальности, в котором русский актер не просто изображал бы бандита или непробиваемого шпиона, который «идет по следам». Он отметил, что это «действительно прочеловеческая история», где сценарий учитывал интересы как россиянина, так и иностранца. Этот подход действительно поразил актера.

Также Даниил признался, что хотел бы вновь попасть на пробы в Zoom с участием Гэри Олдмана, чтобы «взять реванш». Однако, по его словам, этот провал дал ему понять, что актер имеет право на ошибку, и это полезный опыт, хотя ему и хотелось бы получить его несколько иначе.