Прокуратура Москвы завершила расследование в отношении блогера Божены Рынской
Блогера Божену Рынскую обвиняют в публикациях, возбуждающих ненависть к русским
Фото - © РИА Новости,Михаил Мокрушин
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что Московская прокуратура завершила административное расследование в отношении блогера Божены Рынской, которую обвиняют в публикациях, разжигающих ненависть к русским, сообщает RT.
Материалы дела направлены в Тверской районный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения.
Бородин отметил, что получил ответ от прокуратуры Москвы на свой запрос о проверке высказываний Рынской. Редакция RT располагает копией этого документа.
Причиной для возбуждения дела стал лингвистический анализ постов Рынской, который выявил признаки враждебного отношения к представителям русской национальности.