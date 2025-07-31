Блогера Божену Рынскую обвиняют в публикациях, возбуждающих ненависть к русским

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что Московская прокуратура завершила административное расследование в отношении блогера Божены Рынской, которую обвиняют в публикациях, разжигающих ненависть к русским, сообщает RT .

Материалы дела направлены в Тверской районный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения.

Бородин отметил, что получил ответ от прокуратуры Москвы на свой запрос о проверке высказываний Рынской. Редакция RT располагает копией этого документа.

Причиной для возбуждения дела стал лингвистический анализ постов Рынской, который выявил признаки враждебного отношения к представителям русской национальности.