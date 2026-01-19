Проходящий службу рэпер Macan окунулся в прорубь на Крещение

Популярный рэпер Андрей Косолапов, более известный как Macan, принял участие в крещенских купаниях вместе с однополчанами. Артист окунулся в ледяную воду во время прохождения военной службы, момент попал на видео, сообщает «112» .

Музыкант не отказался от традиционного обряда, хотя и находится на службе в армии. Крещенское купание он провел в компании сослуживцев.

На опубликованных кадрах видно, что рэпер за три шага опустился в прорубь, затем трижды окунулся с головой и трижды перекрестился, затем также в три шага вышел из воды. После него в прорубь вошел другой военнослужащий.

Macan показал, что даже служба не помешала ему отметить важный религиозный праздник.

