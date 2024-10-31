Проекту «Краеведческий музей под открытым небом» Звенигорода исполнилось 2 года

В Звенигороде исполнилось два года проекту «Краеведческий музей под открытым небом». Основная цель проекта — продемонстрировать новые подходы к проблеме сохранения культурного и исторического наследия Звенигорода, отраженного в образах и формах современного искусства, воссоздание локальных культурных кодов, сообщила пресс-служба

Перед авторами стояла задача расширить влияние изобразительного искусства, сделать его не только достоянием музейных коллекций, но доступным всем звенигородцам и гостям города. Проект призван наполнить городскую среду изображениями выдающихся личностей, связанных с историей звенигородского края, значимых для города событий, а также фольклорных персонажей, отсылающих к сказочному миру Древней Руси. Сегодня реализовано 7 объектов, расположенных в центре города. Часть из них вошли в экскурсионный маршрут для туристов и школьников, в местный путеводитель. Проект снискал интерес зрителей, уважение профессионалов, и был поддержан отделением дизайна РАХ, ТСХР и комиссией по культурному наследию ОПМО.

Автором идеи, организатором и художником проекта «Краеведческий музей под открытым небом» является Алексей Шилов. Алексей — профессиональный художник, закончил МГАХИ им. В. И. Сурикова по специальности живописец, представитель династии художников, его отец, Виктор Шилов — народный художник Российской Федерации, академик РАХ.

«Мой проект — это возможность рассказать людям об истории места, где они родились или куда приехали. Летом-осенью 2022 года я реализовал серию монументальных работ в Звенигороде, посвященных 870-летнему юбилею города. Звенигород — город моего детства, место очень дорогое и важное для меня. С любовью и трепетом я подошел к этому делу. Я делал его для себя и горожан. Правда, вначале было много трудностей, иногда казалось, что ничего не получится, обещанная изначально денежная поддержка не была оказана, не хватало материалов и т. д. Если вспомнить поворотную точку в проекте, она произошла осенью 22 года, после просмотра сцены из фильма „Визит к Минотавру“, где Амати говорит своему ученику Страдивари — дочь в семье должна выйти замуж, творение мастера должно идти к людям». Так в сердце моем было принято решение — как бы то ни было продолжить работу над проектом, это было сложно сделать в отсутствие финансирования, но внутренняя сила и потребность помогли мне встать на этот путь и продолжить начатое», — поделился Алексей Шилов.

Перед командой авторов стояла непростая задача: отразить в работах самые значимые события в истории города и превратить росписи в новые достопримечательности.

«Ровно два года назад мы завершили три композиции в технике сграффито, которые легли в основу проекта: в Малиновом овраге была сделана работа „Вид Саввинской улицы“, на стене детского сада на Почтовой улице „Пословицы и поговорки“ и „Речной мотив“ появился на фасаде моей творческой мастерской. До июля 2023 года мы с Дарьей Ефремовой создавали эскизы на темы, посвященные Звенигороду: „Рыба-кит“, на хвосте которой находится Звенигород, была решена в стилистике Марии Якунчиковой — художницы, творившей в окрестностях города. Сграффито на стене торгового центра „Лира“ при въезде в город дополняет памятник Савве Сторожевскому и Юрию Звенигородскому, создает своеобразную кулису: в левой части фасада сюжет повествует о царе Алексее Михайловиче, при котором в 17 веке были возведены стены Саввино-Сторожевского монастыря и построен дворец для царской четы. Он изображен идущим вдоль стен монастыря с маленьким Петром I, на заднем плане видны монастырские постройки, дошедшие до наших дней. На правой части стенытц „Лира“ зритель может увидеть образы Андрея Рублева с учениками, работавшими над росписью собора. Эти два сюжета были выбраны для въездной группы», — рассказал художник.

В этом году участники проекта завершили создание «Звенигородского миража». Роспись посвящена известным деятелям культуры, посещавшим Звенигород и жившим в городе и его окрестностях: Антону Чехову, Исааку Левитану, Константину Коровину, Марии Якунчиковой, Виктору Борисову-Мусатову и Федору Шаляпину. Изображение построено таким образом, что персонажи, неспешно прогуливаясь по улочкам Звенигорода и общаясь друг с другом, естественным образом становятся частью современной городской среды, словно они находятся среди нас. Элегантное и современное воплощение идеи о незримой роли искусства, протягивающем «времен связующую нить», делает эту роспись единственной в своем роде.

«В планах проекта — продолжить его сотрудничество с частными собственниками зданий, волонтерами и местными предпринимателями. Этот проект был создан совместными усилиями многих людей, я благодарен каждому кто помог мне добрым словом и делом», — заключил Алексей Шилов.

По его словам, одним из интересных произведений этого проекта является мост, который ведет в Малиновый овраг.

«Я решил расписать его, изобразив небесный мир и то, что в нем происходит. Композиция раскрывается слева направо — от дня к ночи, и разделена линией, символизирующей переход от светлого к темному. В левой части мы видим Солнце и звезды, которые можно наблюдать даже в солнечный день. Затем появляется радуга или след кометы, а также облака, иногда закрывающие небосклон, и льющийся дождь. С левой стороны моста изображено мощное движение кометы, за которой следует созвездие ворона, характерное для наблюдений в Московской области. Оно переходит в Большую медведицу, облетая на своем пути звезды и Луну. Солнце и Луна были взяты из классических изображений древнерусской живописи и, как в ней, одушевлены», — рассказал художник.

В основе моста, как и в основании самого города, автор решил разместить фигуры Юрия Звенигородского и Юрия Долгорукого, композиционно вторящих известной ренессансной статуе Святого Георгия итальянского скульптора Донателло. В отличие от итальянской скульптуры, расположенной в готической нише, звенигородские изображения находятся в арочных проемах, характерных для древнерусского зодчества.

Стоит отметить, что Звенигород стал основой для других проектов, связанных с историей Московской области. На базе собранных материалов творческим коллективом Мастерской Алексея Шилова были оформлены: центр Мещерякова в Сергиевом Посаде и школа в Ступино, затронута тема культурных кодов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.