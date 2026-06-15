Проект из Подмосковья победил на конкурсе «Россия твоими глазами»

Отдел по туризму администрации Одинцовского округа стал победителем Международного конкурса видеороликов «Россия твоими глазами!» в номинации «Яркое событие». Церемония награждения прошла 12 июня на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Награду получил видеоролик о фестивале «Время надежд», который прошел в 2025 году в Звенигороде Одинцовского округа. Проект был посвящен ностальгии по 1950–1960-м годам — эпохе, близкой старшему поколению и вызывающей интерес у молодежи.

Фестиваль строился вокруг трех смысловых направлений: ретро-музыки, поэзии и культуры того времени, а также визуального погружения в атмосферу начала второй половины XX века. Организаторы воссоздали пространство, передающее дух эпохи через узнаваемые образы и детали.

Главной идеей проекта стало создание легкого и душевного моста между поколениями. По замыслу авторов, общие эмоции и культурная память объединили участников фестиваля.

Конкурс прошел при поддержке министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта «Туризм».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.