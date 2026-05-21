Продолжается патриотическая акция «От Камчатки до Калининграда»

Продолжается Всероссийская патриотическая акция «От Камчатки до Калининграда», которая проводится в поддержку президента РФ Владимира Путина в честь Года единства народов России, сообщает пресс-служба организаторов.

Событие включает в себя военно-историческую олимпиаду, гала-концерт победителей конкурса, финальную церемонию возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы в Саратове с участием роты почетного караула.

Принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 14 лет. Конкурс проходит в два этапа — заочный (прием видеоматериалов до 15 мая) и очный (Гала-концерт 6 июня в Энгельсе). Участников разделят по возрастным категориям и квалификации («любители» и «профессионалы»).

Конкурсанты исполнят одно произведение гражданско-патриотической направленности на русском языке. Важное техническое требование — использование «плюсовых» фонограмм не допускается.

Акция направлена на укрепление единства страны, популяризацию ее богатой истории и культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Благотворительный фонд содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник» приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции «От Камчатки до Калининграда».