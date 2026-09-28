Продюсер Рудченко объяснил интерес зумеров к музыке 90-х

По мнению музыкального критика, молодежь устала от слащавых текстов современных исполнителей. Ей не хватает жизненной правды и искренности.

«Зумерам хочется правдивого чего-то, честного, и они начинают возвращаться к песням, к контенту, сделанный в начале 2000-х, в конце 90-х, когда воспевалась искренняя любовь, красивые истории. Смею даже предположить, что если будет современная интерпретация песен 70-х, 80-х, то они тоже будут пользоваться популярностью, потому что там и мелодизм присутствует, и романтизм, и более интересные тексты были», — сказал Рудченко в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас молодежь начала слушать тексты своих исполнителей, которых они почитают.

«Не только уже биты, как это было года 3 назад, до этого кальянный рэп, сейчас больше акцент делается на тексты в песнях. И вслушиваясь в эти тексты, молодежь так или иначе начинает сначала привязываться к ним, и далее уже стримить на каких-то известных платформах, то есть начинают вирусить эти песни. Благодаря этому, ретро артисты начинают обретать вторую волну популярности, о них начинают вспоминать», — заключил Рудченко.

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