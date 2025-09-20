Продюсер Матвиенко назвал Кадышеву фрик-фолк исполнителем

Продюсер Игорь Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах «Интервидения-2025», назвал певицу Надежду Кадышеву «красавицей». Он посмотрел видео с концерта артистки и удивился, передает корреспондент РИАМО.

«Есть такой жанр фрик-фолк. В 1968 году в США были хиппи, какие-то еще артисты. Это чистый фрик-фолк», — отметил Матвиенко.

Кадышева — «идеальна». Во время концертов человек выходит выступать с «крутыми припевами», и это захватывает, добавил продюсер.

Интервидение впервые проводится в России 20 сентября 2025 года. Оно пройдет на стадионе Live Arena в Новоивановском в Одинцовском городском округе Московской области. На мероприятии покажут номера 23 исполнителя из разных государств.

