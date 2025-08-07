Продюсер Дворцов заявил о возможной популярности Леонтьева среди молодежи

Певец Валерий Леонтьев после завершения карьеры решил вернуться на сцену и выступить на фестивале «Новая волна». Продюсер Сергей Дворцов отметил, что у артиста есть шансы вновь стать популярным среди молодежи, сообщает Общественная Служба Новостей .

Валерий Леонтьев, ранее объявивший о завершении музыкальной карьеры, планирует временно вернуться на сцену. По словам продюсера Сергея Дворцова, артист выступит на фестивале «Новая волна», который организует Игорь Крутой.

Дворцов пояснил, что Леонтьев согласился принять участие в мероприятии из-за дружеских отношений с Крутым.

«Игоря Яковлевича уважает вся эстрада, перед его творчеством преклоняются все звезды. Большинство артистов готовы приехать на «Новую волну» бесплатно, Леонтьеву максимум оплатят перелет и проживание в гостинице уровня «люкс», но не более того», — рассказал продюсер.

Продюсер также прокомментировал интерес молодежи к артистам прошлых лет. Он отметил, что у Леонтьева есть все шансы привлечь внимание зумеров, как это уже удалось другим исполнителям, вернувшимся на сцену.

«У Леонтьева есть все шансы выстрелить среди зумеров с такой же силой, как его коллеги, проживающие вторую волну популярности», — подытожил Дворцов.