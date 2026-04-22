Продюсер Дворцов высказал мнение о причине смерти Кунгурова

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певца Евгения Кунгурова могли довести до самоубийства. По его словам, артист находился в тяжелом состоянии перед смертью, сообщает Общественная Служба Новостей .

Дворцов отметил, что для него 40-летний Евгений Кунгуров, скончавшийся 8 апреля 2024 года, был близким другом. Трагедию, по его словам, он и коллеги пережили тяжело.

«Когда случилась эта трагедия, на самом деле, мы все очень тяжело восприняли его шаг — шаг к самоубийству. Никто не может до сих пор поверить до конца, что он свел счеты с жизнью, это просто не про него. Женя был открытым, добрым, щедрым. Вообще артисты — закрытые люди, но Женя был очень открытым. За две недели до его смерти мы работали в Кремле. Помню, я зашел к нему в гримерную, чтобы предложить сделать фото. Он попросил меня подождать пару секунд и тут же в моем присутствии выпил три стопки коньяка. Это совсем не было на него похоже», — вспомнил продюсер.

Дворцов добавил, что, по словам коллег, певца доводили до стрессового состояния члены семьи.

«Он был сам не свой. Очень многие думают, что именно последняя супруга довела Женю до самоубийства: сообщениями, вымогательством денежных средств, ревностью», — сказал он.

Продюсер также выразил соболезнования отцу артиста, который пытается добиться правды. По его словам, у Кунгурова были планы на второй альбом и гастроли, и он хотел жить.

