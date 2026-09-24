Продюсер Дворцов назвал умершего Сергея Соседова гением

Дворцов назвал Соседова ярким, справедливым и талантливым мастером своего дела. По словам продюсера, внезапная смерть критика стала шоком для многих.

«В первую очередь мне очень хочется выразить соболезнования его маме, которую он безумно любил, — Антонине Петровне. Это невосполнимая утрата для всего музыкального мира, для мира шоу-бизнеса, для страны. Это большая потеря. Ушел вместе с ним целый культурный пласт. Это правда! Он был справедливым человеком для нашего шоу-бизнеса. Да, он любил критиковать, с ним очень многие вступали в конфликт, не соглашаясь с его позицией. Иные, конечно, принимали его точку зрения. Кто-то любил его, а кто-то — нет. Но это нормально. Это наша стезя. Это стезя шоу-бизнеса», — сказал Дворцов.

Продюсер рассказал, что часто встречался с Соседовым на съемках и спорил с ним во время работы над шоу.

«Не могу сказать, что мы были близкими друзьями, но были очень хорошо знакомы. Пересекались всегда на съемочных площадках. Во время всевозможных шоу и проектов мы вступали в жаркие споры, в которых наши мнения могли расходиться, потому что он критик, я — критик. Соответственно, мы являемся в данной стезе коллегами», — сказал Дворцов.

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