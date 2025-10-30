Приставы Башкирии ищут двоюродного брата певца Ивана Дорна за долги по ЖКХ

Брата известного певца Ивана Дорна Илью ищут сотрудники Федеральной службы судебных приставов РФ. Родственник украинского исполнителя проживает в Республике Башкортостан и на протяжении года не оплачивает коммунальные услуги, сообщает SHOT .

Илья Дорн должен погасить долг за ЖКХ в размере 74,3 тыс. рублей. Ему принадлежит квартира в Бирске площадью примерно 33 кв. м. За нее мужчина не платит больше года, в связи с чем был объявлен в розыск сотрудниками ФССП.

Сам мужчина проживает в Уфе. Там он владеет своей танцевальной студией, где учит детей хип-хопу. Стоимость одного занятия — не менее 8,5 тыс. рублей.

В разговоре с журналистами Илья Дорн отрекся от знаменитого родственника. Также мужчина поменял фамилию в социальных сетях. При этом несколько лет назад Илья принимал участие в шоу «Танцы». Там его поддерживал Иван.

У Ивана Дорна в РФ живет двоюродная сестра Мария. Она поддерживает спецоперацию и помогает военным.

