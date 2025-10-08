Пример для подражания: режиссер Михалков рассказал о «Первом на Олимпе»

«Юрий Тюкалов — человек невероятной судьбы, который пережил блокаду Ленинграда и победил в том виде спорта, в котором СССР никогда не лидировал. Мне сразу захотелось сделать из истории Тюкалова, не побоюсь этого слова, экшен. Кроме того, в современной России никто не снимал художественных фильмов про гребной спорт, так что это был определенный вызов», — сказал Михалков.

По его словам, сегодня важно снимать фильмы о реальных людях: страна не должна забывать своих героев. Таким примером является фильм «Мистер Нокаут» 2022 года: он посвящен великому боксеру Валерию Попенченко.

«Первый на Олимпе» — это не документальный фильм: создатели опирались на реальные события, но сняли художественное произведение. Картина рассказывает о победе Тюкалова в 1952 году в Хельсинки, о его учебе в Мухинском училище, работе скульптора и архитектора.

