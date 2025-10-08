Пример для подражания: режиссер Михалков рассказал о «Первом на Олимпе»

Режиссер Михалков: «Первый на Олимпе» — это экшен про гребной спорт
Создатель фильма «Первый на Олимпе» Артем Михалков заявил, что герои спортивной драмы могут стать примером для подражания современных молодых людей, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Юрий Тюкалов — человек невероятной судьбы, который пережил блокаду Ленинграда и победил в том виде спорта, в котором СССР никогда не лидировал. Мне сразу захотелось сделать из истории Тюкалова, не побоюсь этого слова, экшен. Кроме того, в современной России никто не снимал художественных фильмов про гребной спорт, так что это был определенный вызов», — сказал Михалков.

По его словам, сегодня важно снимать фильмы о реальных людях: страна не должна забывать своих героев. Таким примером является фильм «Мистер Нокаут» 2022 года: он посвящен великому боксеру Валерию Попенченко.

«Первый на Олимпе» — это не документальный фильм: создатели опирались на реальные события, но сняли художественное произведение. Картина рассказывает о победе Тюкалова в 1952 году в Хельсинки, о его учебе в Мухинском училище, работе скульптора и архитектора.

