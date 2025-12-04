Прилучный подал жалобу в суд по делу с Муцениеце

Актер Павел Прилучный подал в суд жалобу по делу об оспаривании решения о месте жительства сына. Однако жалоба не касается его бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце, сообщает «112» .

Адвокат актера объяснил, что все дело в процессуальных нарушениях, которые были допущены судом при первоначальном рассмотрении дела. Решение о месте жительства сына Тимофея Прилучный не оспаривает и согласен с судом, который определил, что мальчик должен остаться с матерью.

В прошлом году Тимофей переехал жить отцу из-за разногласий, возникших с матерью. Сейчас они наладили контакт. Тимофей живет с мамой, родной сестрой Мией и новым супругом Муцениеце, музыкантом Петром Дрангой. Недавно у пары родилась общая дочь. С Прилучным актриса отношения не поддерживает.

Актер также давно живет в счастливом браке с коллегой Зепюр Брутян. Они воспитывают общего сына Микаэля. Пара открыто демонстрирует чувства и публикует в Сети совместные фото.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.