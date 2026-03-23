Пригожин заявил, что «Иванушки» могут начать новую веху

Продюсер Иосиф Пригожин: у группы «Иванушки» есть все шансы на успех

По словам Иосифа Пригожина, у коллектива большая музыкальная база и преданная аудитория, что позволяет рассчитывать на успешное возвращение на сцену.

«Насколько я понимаю, у группы большие планы. И, как мне кажется, им ничто не помешает вновь влиться в поток. Пусть занимаются ребята. Думаю, что у них может все получиться отлично», — добавил Пригожин.

Продюсер также отметил, что артисты планируют заняться созданием мюзиклов, благодаря чему проект «Иванушки» может заиграть новыми красками.

Он напомнил, что примеры успешного возвращения уже есть.

«У “Руки вверх!” все поперло, у Кадышевой тоже, то есть примеры имеются, поэтому я считаю, что ребята могут покорить своими хитами и новое поколение фанатов», — дополнил собеседник.

