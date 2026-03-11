Пригожин призвал Славу взять паузу в карьере

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певице Славе стоит задуматься о паузе в карьере из-за личных проблем и усталости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

В беседе с изданием он прокомментировал ситуацию вокруг певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Славенская). По его мнению, артистка столкнулась с тяжелым периодом в жизни и нуждается в восстановлении.

«Не хочется сейчас говорить громких слов, потому что каждый может оступиться. Слава оказалась в тяжелом положении, которое ее вынудило решать проблемы с помощью алкоголя. Но так долго продолжаться не могло, все начало рушиться. И теперь на этой почве многие ее пытаются втоптать еще сильнее в грязь. Но ей нужно время, чтобы решить свои проблемы, восстановить свое здоровье и подумать хорошо, готова ли она вновь вернуться на сцену», — сказал Пригожин.

Продюсер также отметил, что певице не хватает поддержки со стороны окружающих.

«Мне кажется, что ей не хватает поддержки. Многие Славу осуждают, вместо того чтобы найти в себе мужество и поддержать ее», — добавил он.

При этом Пригожин выразил уверенность, что у артистки остается шанс вернуться и доказать право выступать на одной сцене с ведущими исполнителями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.