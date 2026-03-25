Пригожин признался, что 20 лет влюблен в Валерию «как пацан»

Продюсер Пригожин рассказал о браке с певицей Валерией и ее «загадке»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что спустя более 20 лет брака продолжает влюбляться в певицу Валерию. Секрет отношений он объяснил ее загадочностью, сообщает Общественная Служба Новостей .

Иосиф Пригожин рассказал, что их союз с Валерией остается крепким благодаря постоянному взаимному интересу и развитию отношений.

«Мы раскрываем каждый друг друга по-новому. Валерия — это женщина-загадка, которую сколько ни изучай, но не сможешь постигнуть до конца. Это женщина, которую хочется всегда покорять, но она остается непокоренной, поэтому это очень будоражит, и я с каждым разом все сильнее в нее влюбляюсь. Как пацан влюблен в нее», — сказал Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что спустя более двух десятилетий совместной жизни продолжает испытывать сильные чувства к супруге. По его словам, аналогичное отношение он видит и со стороны певицы, что помогает сохранять гармонию в браке.

