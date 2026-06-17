Прием заявок в арт-резиденцию в Зарайске завершится 21 июня

Прием заявок на участие во втором сезоне международной арт-резиденции фестиваля «Перезагрузка» в Зарайске продлится до 21 июня включительно. Проект пройдет с 8 августа по 13 сентября 2026 года и впервые объединит художников из России и других стран, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2026 году арт-резиденция получила международный статус. По итогам открытого конкурса экспертный совет фестиваля отберет восемь художников старше 18 лет, работающих в различных жанрах современного искусства — от живописи и графики до паблик-арта и перформанса. Участники проведут в Зарайске более месяца, исследуя городскую среду, взаимодействуя с местными жителями и создавая новые проекты.

Итоговые работы представят в рамках четвертого фестиваля современного искусства «Перезагрузка», который состоится с 8 августа по 13 сентября 2026 года. Тема сезона — «Русский Восток: сквозь время и шелка». Она посвящена культурным связям, формировавшимся в городе на протяжении многих лет.

Основными площадками станут арт-пространство «ЦЕХЪ» и Дом Мачтета. Также запланирована выставка-интервенция в постоянной экспозиции Зарайского кремля Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника и создание нового мурала художника Napasio, уроженца Зарайска. За три года фестиваль объединил более 100 художников и привлек свыше 50 тысяч зрителей и туристов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.