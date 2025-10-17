Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте грантового конкурса

Президентский фонд культурных инициатив объявляет о старте нового грантового конкурса. Прием заявок открыт и продлится до 2 декабря включительно, сообщает Telegram-канал «Культурная волна. Гранты ПФКИ».

«Если у вас есть проект в сфере культуры, искусства или креативных индустрий — это ваш шанс. Не упустите возможность реализовать свой проект», — говорится в сообщении.

Подать заявки со своими инициативами могут негосударственные НКО, индивидуальные предприниматели, а также коммерческие и муниципальные организации.

Более подробная информация о конкурсе и полезные обучающие материалы доступны по ссылке. Также желающие принять участие могут посмотреть вебинар, посвященный старту новой 16-й «волны». Необходимо читать положение, так как в конкурсной документации могут вноситься изменения.

