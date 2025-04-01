Презентация нового тома собрания сочинений Чайковского пройдет в Москве

2 апреля в 17:00 в Зеркальном зале Государственного института искусствознания Москвы состоится презентация нового тома Академического полного собрания сочинений П. И. Чайковского — IV тома переписки великого русского композитора с Н. Ф. фон Мекк. Составление, научно-текстологическая редакция и комментарии к изданию выполнены Полиной Вайдман и Адой Айнбиндер, сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

В новом томе собраны все известные на сегодняшний день письма, написанные Чайковским и фон Мекк в период с 1882 по 1884 годы — всего 54 письма. Эта переписка представляет собой значительную часть обширного эпистолярного наследия композитора. В рамках серии ХVII-А Академического полного собрания сочинений П. И. Чайковского впервые публикуются в полном объеме и без купюр более 1 200 писем, среди которых около двух десятков ранее не публиковавшихся, обнаруженных в последние годы. Все письма текстологически выверены на основе выявленных источников, что обеспечивает максимальную точность и достоверность представленного материала.

Представит новое издание директор Государственного института искусствознания Н. В. Сиповская. На презентации также выступят заместитель директора по научной работе Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Г. И. Белонович и научный руководитель проекта «Академическое полное собрание сочинений П. И. Чайковского» А. Г. Айнбиндер.

В рамках мероприятия выступят студенты Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, которые исполнят произведения композитора.

Академическое полное собрание сочинений Петра Ильича Чайковского — проект Государственного института искусствознания, Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в Клину и российского музыкального издательства «АвтоГраф» (г. Челябинск). Новое издание будет состоять из 120 томов и в полной мере отразит огромное музыкальное и литературное наследие композитора.

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