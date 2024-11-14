Претенденты из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Слово»

Национальная литературная премия «Слово» объявила имена литераторов, вошедших в списки во всех номинациях: проза, поэзия, молодые авторы и переводы. В лонг-лист вошли 88 претендентов, пять из которых — жители Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На соискание премии было подано более 3 тысяч заявок из 87 регионов России и тринадцати стран мира. В лонг-лист вошли 88 претендентов, пять из которых — жители Подмосковья.

В номинации «Мастер. Поэзия» в список вошел Ананичев Александр Сергеевич, г. Сергиев Посад, с произведением «Везелка». В номинации «Мастер. Проза» участвует Самсонов Сергей Анатольевич, г. Подольск, с работой «Страсти по Немухину». В номинации «Перевод» представлен переводчик Переяслов Николай Владимирович из Сергиева Посада с переводом с татарского языка поэмы «Казанская икона Богоматери» Харисова Рената Магсумовича (псевдоним Ренат Харис), г. Казань. В номинацию «Молодой автор. Поэзия» попала Юдина Софья Алексеевна из г. Химки с произведением «Небо — отражение земли». В номинации «Молодой автор. Проза» представлен Озерский Игорь Дмитриевич, г. Королев, с произведением «Княгиня огня».

Учредители премии — Российский книжный союз и союз писателей России при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Объявление победителей премии состоится 15 декабря на национальном литературном форуме «Слово».

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