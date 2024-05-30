Премия «Перо Фауста» появилась в театре «Куклы и люди» Лобни

В лобненском театре «Куклы и люди» учредили премию «Перо Фауста». Она будет вручаться лучшему актеру в конце каждого сезона.

Первая церемония награждения состоялась в день юбилея тетра, первым лауреатом стал Владислав Богданович.

«В 25-летний юбилей я решила организовать свою премию, которую буду вручать в конце каждого сезона вручать актеру за вклад в дело и творчество театра. Приз будет непереходящий и получить его можно будет только один раз», — рассказала директор театра Жанна Демихова.

Название и внешний вид премиальной статуэтки — перо — выбраны неслучайно.

«Те, кто смотрел наш спектакль „Фауст“, помнят, что в нашей версии спектакля перо — это душа Фауста. Его в начале спектакля Бог вручает Мефистофелю и говорит бороться за эту душу. То есть предполагается, что актер, которому будет вручаться эта премия — это душа сезона», — пояснила Демихова.

В день юбилея также были вручены и другие награды. Актер Андрей Сенькин получил звание «Почетный работник культуры города Лобня», а директор театра Жанна Демихова и главный художник Ольга Кириллова удостоились Знака отличия «За заслуги перед городом Лобня».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

Текст, фото, видео: Екатерина Дятловская