Премьеру постановки «Вечер» показали зрителям в театре Чехова

сегодня в 19:20

В Чеховском городском театре состоялась премьера спектакля «Вечер» по одноименной пьесе Алексея Дударева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рассказ об истории про заброшенную деревню и одиноких стариков, про любовь и прощение. Про людей с тяжелой судьбой, которые остались одни на родной земле.

В спектакле задействован практически весь состав театра. Актеры играют как главные роли, так и второстепенные. Тем не менее, каждый цепляет зрителя своей натуралистичной игрой.

Среди зрителей — актеры-любители. Участница проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва «Активное долголетие» Валентина Аверина занимается в театральной студии клуба «Энергичные люди».

Более двух месяцев коллектив работал над постановкой.

«Готовились с перерывами, но последние два месяца мы плотно занимались этим спектаклем», — подчеркнул актёр театра Константин Агеев.

В Чеховском городском театре постановки проходят еженедельно — по выходным. В каникулы спектакли идут ежедневно.

Бесплатные билеты в определённые праздники доступны для семей участников и самих бойцов СВО, людей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.