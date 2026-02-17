Премьера спектакля «Типа я» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

сегодня в 16:46

Премьера спектакля «Типа я» в исполнении выпускников школы-студии МХАТ «Студия десять» пройдет 28 февраля и 1 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Постановка основана на повести сценариста и режиссера Ислама Ханипаева.

Место проведения выбрано не случайно: усадьба Горки исторически связана с театральными традициями. Ее дореволюционная владелица Зинаида Морозова поддерживала тесные отношения с Московским Художественным театром, а среди гостей усадьбы были известные деятели культуры, включая Максима Горького.

В центре сюжета спектакля — восьмилетний Артур, который с помощью воображаемого друга Али преодолевает трудности реального мира и отправляется на поиски отца. История раскрывает внутренний мир ребенка, сочетая реальные и вымышленные образы, а визуальное оформление вдохновлено иллюстрациями Нюси Красовицкой.

Режиссер спектакля — Егор Ковалев, художник — Ульяна Архипова, художник по свету — Андрей Абрамов. В постановке заняты Александра Ахметзянова, Тимофей Бенедиктов, Татьяна Бурель, Алесия Некрасова, Максим Павлов, Олег Чукчеев и Вячеслав Ямбор. Подробности и билеты доступны на сайте музея-заповедника. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.