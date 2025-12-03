Премьера спектакля состоялась в Люберецком театре кукол

сегодня в 06:33

Премьера спектакля «Гензель и Гретель» по мотивам сказки братьев Гримм состоялась в Театре кукол городского округа Люберцы в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«В качестве режиссера-постановщика нового спектакля выступила Наталья Жваева, чье яркое видение и творческий подход сделали эту сказку по-настоящему волшебной», — сообщила главный режиссер театра Елена Полюляк.

Она отметила, что Наталья представила новую систему кукол, с которой сложнее, но при этом интереснее работать.

«В спектакле приняли участие ведущие актеры театра, а также актрисы, для которых участие в новой постановке стало дебютным», — добавила Наталья Полюляк.

Спектакль поставлен по мотивам немецкой народной сказки, записанной и изданной братьями Гримм. Это история о юных брате и сестре, которым угрожает ведьма, живущая в домике, построенном из хлеба и сладостей.

Дети, попав к колдунье, спасаются, благодаря своей находчивости и смекалке.

Ближайшие новогодние спектакли в Люберецком театре кукол запланированы на 12 декабря («Снеговик» 0+) и 19 декабря («Серебряное копытце» 6+).

Напомним, Люберецкий театр кукол располагается по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.