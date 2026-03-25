Премьера спектакля «Без свидетелей» с отсидевшим Ефремовым состоится 25 марта

сегодня в 12:05

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии впервые более чем за пять лет выйдет на сцену. 25 марта он сыграет в спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», сообщает «Царьград» .

Премьера постановки состоится 25 марта. Спектакль создан по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой. В основу также лег одноименный фильм режиссера Никиты Михалкова.

Сюжет строится вокруг встречи бывших супругов, которые спустя несколько лет после расставания случайно остаются вдвоем.

«Герои — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска», — говорится в анонсе.

В апреле 2025 года Ефремов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Актер отбыл половину срока — семь с половиной лет лишения свободы по приговору суда за смертельное ДТП.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.