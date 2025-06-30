Премьера мюзикла «Ревизор» прошла в Театре Российской Армии

В Театре Российской Армии состоялась премьера мюзикла «Ревизор» по пьесе Гоголя в постановке композитора и режиссера Глеба Матвейчука. Классическая история о коррупционерах из провинциального города N. обрела неожиданную современность и новые смыслы, сообщает «Вечерняя Москва».

Подготовка к спектаклю заняла полгода. Артистов, способных одновременно петь и танцевать, отбирали на специальном кастинге. Репетиции проходили в трех группах — танцевальной, вокальной и драматической, которые позже соединились в одной яркой сцене. В результате получился необычный «Ревизор» — абсурдная комедия в формате мюзикла, где актеры с удовольствием играют, поют и танцуют.

Музыкальный руководитель Михаил Елисеев создал на сцене атмосферу балканского праздника с характерными инструментами и многоголосьем. Все песни исполняются вживую, а танцы поставлены энергично и смело (хореография Ирины Сатюковой). Многие композиции, например гимн Петербургу или ода русской бане (авторы текстов — Игорь Шевчук и Наталья Макуни), обещают стать хитами. При этом оригинальный текст Гоголя сохранен без изменений.

Мы не изменили фактически ни слова в тексте Гоголя, — говорит Глеб Матвейчук. — Я видел свою задачу как раз в том, чтобы расширить смыслы с помощью музыки. Я работаю давно в этом жанре с 2014 года, когда написал свой первый музыкальный спектакль. Мы возим свои музыкальные проекты по всей России. Но «Ревизор» стоит отдельно от всей моей композиторской деятельности. Он написан в балканской стилистике. Именно такой стиль создает ощущение народного балаганчика. Так мы подчеркнули скрытые страсти и пороки персонажей, сделали их более яркими и запоминающимися. И гротеск здесь не просто визуальный элемент, а средство выражения глубоких аспектов персонажей — как зеркало, отражающее реальность, — пояснил Глеб Матвейчук.

Матвейчук уверен, что зрители оценят выбранный стиль.

«Все заложено в концепции спектакля. И мне прекрасно работалось с театром, его талантливой труппой, хотя жанр мюзикла и чужд драматическим артистам. Но в театре нам помогали изо всех сил реализовывать наши сложные задачи», — сказал он.

Актриса Анастасия Бусыгина, исполняющая роль Анны Андреевны, отметила сложность мюзикла.

«Мюзикл — самый трудный жанр. В нашем театре он претерпел явную трансформацию — превратился в драматический мюзикл. А это еще сложнее. У нас сочетаются и драматизм, и легкость, и комедийность, и гоголевская мистика», — пояснила она.

Спектакль, как пазл, состоит из динамичных музыкальных номеров, раскрывающих характеры героев. В нем переплелись традиции русской литературы, театра, эстрады и итальянской комедии дель-арте — без вульгарности и пошлости.

На сцене гармонично смотрится поющий и танцующий Городничий (Александр Балуев) в римской тоге и лавровом венке. Как и другие персонажи этого «римского клуба» коррупционеров, отмывающих грехи в бане — одна из самых смешных сцен. Или Осип (Антон Морозов), вальяжно танцующий среди крестьянок, и Хлестаков (Дмитрий Ломакин), с азартом примеряющий разные роли.

Но финал не оставляет места смеху. Городничий в отчаянии достигает трагических высот, стоя в белом исподнем под колокольный звон. За его спиной — алая бездна, символизирующая неминуемую расплату.

Сценография Даниила Ющенко передает тоску героев: дом городничего превращается то в античный дворец, то в баню, то в светский салон. Занавес с тенями иных миров расширяет историю до вселенских масштабов.

Экстравагантные костюмы (художник Елена Симонова) дополняют образы — для спектакля создали 150 уникальных нарядов.

Этот яркий мюзикл может стать событием сезона. В непростое время зрителям как никогда нужна такая энергия — и новый «Ревизор» оказывается как нельзя кстати.