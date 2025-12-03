Представители Подмосковья стали финалистами Общероссийских конкурсов

сегодня в 14:27

2 декабря в Москве подвели итоги Общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств». Торжественная церемония награждения победителей прошла в Большом театре России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В конкурсах принимали участие свыше 400 детских школ искусств и 630 преподавателей детских школ искусств. Лучшие школы и преподаватели приняли участие в финальных конкурсных испытаниях в Москве. Работу финалистов оценивало жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели отечественной культуры и искусств, представители ведущих творческих вузов.

В число финалистов вошли представители Московской области:

в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» стала преподаватель изобразительного искусства МБУ дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н. Н. Лаврентьевой», г. о. Электросталь, Заводина Ирина Юрьевна;

в номинации «Лучшая детская школа искусств» (городские школы) — МБУ дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой» г. о. Электросталь;

в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» — МБУ дополнительного образования Детская школа искусств «Времена года», п. Развилка, Ленинский г.о.

В этом году впервые был присужден специальный приз жюри «За развитие академических традиций». Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, по решению жюри, вручила его детской художественной школе имени Н.Н. Лаврентьевой, г.о. Электросталь.

Ежегодные Общероссийские конкурсы «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель ДШИ» способствуют выявлению лучших практик в системе художественного образования Российской Федерации и являются эффективным инструментом анализа состояния системы ДШИ.

