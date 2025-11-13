Представители Подмосковья принимают участие в съезде школ креативных индустрий

сегодня в 18:20

Сегодня в Уфе стартовал третий Всероссийский съезд школ креативных индустрий. Как рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области, в 65 регионах России работают 113 школ креативных индустрий, где ведется обучение по шести направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация, 3D-графика, дизайн и разработка интерактивных цифровых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В работе съезда от Московской области примут участие представители школы креативных индустрий, созданной на базе Детской школы искусств им. Я. Флиера Орехово-Зуевского городского округа.

Основная тема в этом году будет посвящена организации практической проектной деятельности как основы образовательного процесса. Съезд объединит руководителей и преподавателей школ креативных индустрий с целью повышения уровня их профессиональных компетенций, и развития навыков выстраивания образовательного процесса на принципах проектного подхода при обучении нового поколения творческих специалистов.

Программа съезда рассчитана на два дня, 13 и 14 ноября, и будет включать лекции, практические сессии и мастер-классы от ведущих экспертов индустрии.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Республики Башкортостан и Федерации креативных индустрий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.