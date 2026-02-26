Представитель Самойловой опроверг финансовые претензии Джигана к жене

Оксана Самойлова не получала финансовых требований со стороны рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как Джиган. Об этом заявил представитель бизнесвумен Олег Тонаканян, сообщает РИА Новости .

Ранее Джиган потребовал признать недействительным брачный договор с Самойловой. Также Telegram-канал Mash написал, что рэпер просит с жены свою долю в 310 млн за совместно нажитое имущество.

Тонаканян опроверг информацию о том, что у рэпера есть финансовые претензии к жене. Он подчеркнул, что Джиган и правда просит признать брачный договор недействительным, но это «не означает, что он требует назад какие-то денежные средства».

Также СМИ писали, что у Самойловой образовался долг перед ФНС в размере 714 тысяч рублей из-за убыточных компаний. Заявлялось, что бизнесвумен начала продавать автомобили, которые в ее автопарке. Тонаканян отметил, что не владеет этой информацией.

