Представитель Подмосковья участвовала в форуме «Единение»

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх с 16 по 18 сентября участвовала в межрегиональном форуме «Единение» в Ростове Великом Ярославской области, посвященном развитию туризма и паломничества на «Золотом кольце», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Межрегиональный форум «Единение» прошел с 16 по 18 сентября в Ярославской области. Его основной площадкой стал Гостиный двор в Ростове Великом. Мероприятие посвятили развитию туризма и паломничества на маршрутах «Золотого кольца» в преддверии 60-летия туристического маршрута, которое отметят в 2027 году.

Подмосковье на форуме представила заместитель министра культуры и туризма региона Мария Баюх. Она посетила пленарную сессию «Золотое кольцо: единство традиций и новаций», где представители власти, Русской православной церкви, турбизнеса и экспертного сообщества обсудили развитие маршрута до 2030 года, меры господдержки отрасли и инвестиционный потенциал исторических территорий.

Также Мария Баюх участвовала в панельной дискуссии «Золотое кольцо Земли Русской. Маршруты, посвященные святым». Участники рассмотрели интеграцию паломнических маршрутов в федеральные туристические программы, создание и продвижение маршрутов, связанных с жизнью и наследием русских святых.

Всего программа форума включила три тематические дискуссии о включении религиозных объектов в турпродукты, развитии Ростова Великого как центра туризма и паломничества и сохранении историко-культурного наследия. Главной целью форума стало объединение усилий органов власти, Русской православной церкви и туристического сообщества для развития «Золотого кольца».

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