Представитель Подмосковья стала лауреатом премии правительства РФ

Член аттестационной комиссии экскурсоводов Московской области Татьяна Рассохина стала лауреатом премии правительства РФ в области туризма за реализацию проекта по подготовке кадров. Награду также получили руководители профильных организаций региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Член аттестационной комиссии экскурсоводов и гидов-переводчиков Московской области, проректор по развитию программ магистратуры и аспирантуры Российской международной академии туризма, доктор экономических наук Татьяна Рассохина удостоена премии правительства РФ в области туризма. Награда присуждена за проект «Комплексная система непрерывной подготовки кадров Российской международной академией туризма совместно с крупными предприятиями туристской индустрии (АО «ЦСТЭ» (холдинг) и ТГК «Измайлово»)».

Лауреатами также стали ректор академии Евгений Трофимов, президент АО «Центральный совет по туризму и отдыху» Виктор Пугиев, заместитель директора Московского филиала РМАТ Людмила Павлова и генеральный директор ТГК «Измайлово» Константин Арзамасцев. В ходе церемонии награждения их поздравил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Российская международная академия туризма осуществляет подготовку кадров для туризма с 1969 года. Более 55 тысяч выпускников успешно трудятся во всех регионах России. Представленный нами проект позволил разработать механизм развития практической подготовки обучающихся в вузе для получения навыков и опыта работы, а также их последующего трудоустройства. Здорово, что существуют такие премии, которые мы ценим и ждем. Они обеспечивают признание лучших проектов, что двигает туризм и гостиничное дело вперед», — отметил ректор РМАТ Евгений Трофимов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.