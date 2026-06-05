Предприятия Подмосковья представили промыслы на ПМЭФ в Петербурге

Предприятия народных художественных промыслов Подмосковья участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Свои изделия на объединенном стенде представили фабрика «Федоскино», Жостовская фабрика и объединение «Гжель», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На ПМЭФ-2026 работает выставка «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История», организованная министерством промышленности и торговли РФ. Впервые на одном стенде представлены предприятия и мастера из разных регионов страны.

Московскую область представляют фабрика лаковой миниатюры «Федоскино», Жостовская фабрика декоративной росписи и объединение «Гжель». В экспозиции «Федоскино» — эксклюзивные шкатулки, панно и миниатюры, выполненные в технике многослойного письма масляными красками по папье-маше, а также современные коллаборации с сохранением традиций промысла.

Жостовская фабрика демонстрирует не только знаменитые подносы, но и чайную композицию с самоваром и подстаканниками в жостовском стиле. «Гжель» представила фарфоровую чайную посуду с традиционной синей росписью, которая востребована как в России, так и за рубежом.

Особенностью выставки стало участие художников предприятий. Мастера из Подмосковья проводят мастер-классы и знакомят гостей форума с основами традиционной росписи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.