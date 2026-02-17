Предложили главную роль: сериал с Михаилом Ефремовым снимут в Москве

Михаил Ефремов снимется в новом сериале, съемки которого пройдут в Москве. Актеру предложили главную роль в ленте, сообщает ТАСС .

Сейчас проект сериала находится в разработке. Об этом рассказал режиссер Сергей Кальварский.

Съемочный процесс, предварительно, будет длиться 3 месяца. Кальварский отметил, что Ефремов воплотит роль положительного персонажа.

Ранее режиссер отметил, что съемки должны были начаться зимой 2026 года.

Между тем билеты на премьеру спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым были полностью раскуплены за несколько часов. Это первый выход актера на сцену после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за смертельное ДТП.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.