Предложили главную роль: сериал с Михаилом Ефремовым снимут в Москве

Сериал с актером Михаилом Ефремовым снимут в Москве
Фото - © РИА Новости
Михаил Ефремов снимется в новом сериале, съемки которого пройдут в Москве. Актеру предложили главную роль в ленте, сообщает ТАСС.
Сейчас проект сериала находится в разработке. Об этом рассказал режиссер Сергей Кальварский.
Съемочный процесс, предварительно, будет длиться 3 месяца. Кальварский отметил, что Ефремов воплотит роль положительного персонажа.
Ранее режиссер отметил, что съемки должны были начаться зимой 2026 года.
Между тем билеты на премьеру спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым были полностью раскуплены за несколько часов. Это первый выход актера на сцену после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за смертельное ДТП.
